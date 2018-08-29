РЖД заплатит штраф за нарушения на вокзале Екатеринбурга

Екатеринбург, , 08:04 — REGNUM В Екатеринбурге «Российские железные дороги» заплатят штраф за нарушения на железнодорожном вокзале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском облсуде.

Проверка на вокзале была 15−16 мая, за месяц до старта чемпионата мира по футболу, первый матч которого прошёл в Екатеринбурге 15 июня. Сотрудники Ространснадзора выявили несколько нарушений, касающихся оснащённости необходимыми техническими средствами и количеством пропускных контрольных пунктов. Также выяснилось, что граждане, которые не соблюли условия для прохода на территорию транспортной безопасности, всё равно были допущены внутрь.

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга оштрафовал РЖД на 100 тыс. рублей. Компания пыталась обжаловать взыскание, но безуспешно.

Отметим, ранее нарушения были выявлены в 2017 году. То есть нынешнее нарушение оказалось повторным.