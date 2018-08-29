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В Перми госпитализировали избитую коллектором артистку

Общество

Женщину избили за чужие долги

Пермь, 29 августа 2018, 07:24 — REGNUM  В Перми пострадавшая от коллектора артистка госпитализирована. За последние дни ей стало хуже и пришлось обратиться к врачам.

Ранее женщина проходила лечение амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, на артистку напали в середине августа. 37-летний гражданин явился к ней домой и стал требовать возврата долга, называя её некой Светланой. Когда она решила зафиксировать визитёра на камеру мобильного телефона, последовало избиение.

При этом в полиции ей заявили, что состава преступления в этом происшествии нет, и посоветовали не указывать в заявлении про сломанный телефон и угрозы. Тем не менее налётчик всё же был задержан. В ближайшее время суд рассмотрит его административное дело. За побои коллектору грозит штраф до 30 тыс. рублей, до 120 часов обязательных работ или арест на 15 суток.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми задержан коллектор, напавший за чужие долги на артистку

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