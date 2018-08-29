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Демонстрация в Париже: французы не согласны с заявлением Папы Римского

Общество

Более ста человек не согласны со словами папы Римского, который рекомендовал гомосексуальных детей отправить к психологу

Демонстрация в Париже: французы не согласны с заявлением Папы Римского
Roberto Gordo Saez
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Париж, 29 августа 2018, 07:32 — REGNUM  Сотни людей собрались во вторник вечером, 28 августа, перед зданием святейшего престола в Париже, чтобы раскритиковать слова папы Римского Франциска, который предложил использовать психиатрию для гомосексуальных детей, сообщает Europe1.

Организации по защите прав ЛГБТ, включая Acceptess Transgender, Aides, Actu-Up Paris и Collectif Irrecorables, вышли на улицу с плакатами «гомофобию убивают» или «Папа делает нас сумасшедшими».

По словам протестующих, папа Римский сделал это заявление, чтобы «отвлечь внимание от педофилии», которая в последнее время потрясла католическую церковь.

Напомним, папа Римский Франциск заявил в воскресенье, 26 августа, что «когда гомосексуальность проявляется в детстве, многое может сделать психиатрия». Это вызвало огромную критику. Ватикан в понедельник, 27 августа, окончательно удалил термин «психиатрия» из этого заявления, объяснив, что понтифик не хочет отождествлять гомосексуализм с «психическим заболеванием».

Читайте ранее в этом сюжете: Католики Франции: борьба против педофилии — дело епископов

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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