Демонстрация в Париже: французы не согласны с заявлением Папы Римского

Париж, , 07:32 — REGNUM Сотни людей собрались во вторник вечером, 28 августа, перед зданием святейшего престола в Париже, чтобы раскритиковать слова папы Римского Франциска, который предложил использовать психиатрию для гомосексуальных детей, сообщает Europe1.

Организации по защите прав ЛГБТ, включая Acceptess Transgender, Aides, Actu-Up Paris и Collectif Irrecorables, вышли на улицу с плакатами «гомофобию убивают» или «Папа делает нас сумасшедшими».

По словам протестующих, папа Римский сделал это заявление, чтобы «отвлечь внимание от педофилии», которая в последнее время потрясла католическую церковь.

Напомним, папа Римский Франциск заявил в воскресенье, 26 августа, что «когда гомосексуальность проявляется в детстве, многое может сделать психиатрия». Это вызвало огромную критику. Ватикан в понедельник, 27 августа, окончательно удалил термин «психиатрия» из этого заявления, объяснив, что понтифик не хочет отождествлять гомосексуализм с «психическим заболеванием».

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