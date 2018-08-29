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В заповедных горах китайской провинции Цинхай появился новый аэропорт

Общество

В связи с тем, что аэропорт находится в национальном заповеднике, он создан с учетом всех экологических требований, отмечают местные власти

В заповедных горах китайской провинции Цинхай появился новый аэропорт
Аэропорт. Взлётно-посадочная полоса

Синин, Китай, 29 августа 2018, 06:18 — REGNUM  Новый гражданский аэропорт открылся в горах Цилянь на границе провинций Ганьсу и Цинхай в Китае, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Расположенный в уезде Цилянь Хайбэй-Тибетского автономного округа провинции Цинхай, аэропорт призван сократить время путешествия из столицы провинции города Синина до уезда с пяти часов всего до пятидесяти минут. В связи с тем, что аэропорт находится в национальном заповеднике, он создан с учетом всех экологических требований, отмечают местные власти.

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Отметим, что в 2019 году в соседнем с провинцией Цинхай китайским Тибетом планируется открыть три новых высокогорных аэропорта в городах Шанань, Сигацзэ и Али, о чем сообщало ИА REGNUM.

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