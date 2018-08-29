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Военнослужащие ЮВО обнаружили на Эльбрусе останки бойцов Красной Армии

Общество

А также их обмундирование

Ростов-на-Дону, 29 августа 2018, 05:53 — REGNUM  Поисковой отряд, состоящий из военнослужащих разведбатальнона из Южного военного округа (ЮВО), обнаружил на Эльбрусе останки красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ЮВО.

Сообщается, что поиски производились на южных склонах Эльбруса на высоте от 3500 до 4000 метров над уровнем моря. В результате поисков военнослужащие обнаружили останки пяти бойцов Красной Армии, их обмундирование, сапоги, ботинки, приклад винтовки Мосина и другие находки времен Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Салдусском крае Латвии во время дорожных работ найдены останки погибших в 1945 г. солдат Красной Армии. Из земли подняты останки 145 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвийские поисковики нашли останки 145 бойцов Красной Армии

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