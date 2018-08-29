Библиотека дружбы Китая и Сингапура в Тяньцзине предложит миллионы книг

Тяньцзинь, Китай, , 04:17 — REGNUM Библиотека дружбы между Китаем и Сингапуром откроется в китайском Тяньцзине на севере страны в конце сентября в рамках совместного китайско-сингапурского проекта, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Библиотека станет частью Китайской-сингапурского Тяньцзиньского эко-города в Новом районе Биньхай, представляющего из себя межправительственный проект двух стран. Библиотека в общей сложности займет площадь 67 тыс. кв. метров и станет вместилищем для полутора миллионов книг и одного миллиона исторических документов, сообщил пресс-секретарь эко-города Лью Кай. Для ориентирования в библиотеке будут использоваться специальные роботы, а брать книгу на дом можно будет при помощи смартфона.

Напомним, что проект Китайской-сингапурского Тяньцзиньского эко-города в Новом районе Биньхай был заложен в 2008 году и разработан для защиты окружающей среды, экономии ресурсов и строительства гармоничного общества.

Помимо эко-города, двумя странами создан и китайско-сингапурский Промышленный парк Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая, а также межправительственный проект в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Поднебесной.