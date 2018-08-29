В Челябинской области МУП не платит за выбросы и загрязняет реку Урал

Челябинск, , 01:34 — REGNUM Одно из муниципальных унитарным предприятий Челябинской области оказалось нарушителем российского законодательства об охране окружающей среды, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Магнитогорской природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды Муниципальным унитарным предприятием «Благоустройство», — сообщили в пресс-службе.

«Благоустройство» работает в городе Верхнеуральске (Челябинская область) и специализируется на услугах по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод. Проверка показала, что МУП сбрасывал в реку Урал — объект рыбохозяйственного значения — «недостаточно очищенные и обезвреженные сточные воды».

Анализ проб сбросов «Благоустройство» показал, что вода, поступающая от предприятия в Урал, имеет большие превышения по вредным веществам: по фенолам — в 16 раз, по сульфатам — в 1,23 раза, по меди и цинку — в десять раз, по железу — в 1,3 раза.

«Кроме того предприятием не внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год, I и II кварталы 2018 года», — сообщили в прокуратуре.

В отношении МУП возбуждены административные дела. В адрес руководства «Благоустройства» внесено представление об устранении нарушений. Дело находится на контроле Магнитогорской природоохранной прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, загрязнения окружающей среды фиксируются на территории Челябинской области постоянно. Так, 24 июля на Южном Урале были выявлены три предприятия, загрязнявшие атмосферный воздух.

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