В Магнитогорске временно прикрыли производство порошка

Челябинск, , 01:27 — REGNUM Деятельность предприятия ООО «Новое дело» (город Магнитогорск, Челябинская область), производящего порошок, приостановили на месяц из-за выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Руководство предприятия еще в апреле 2017 года суд обязал разработать и утвердить проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Завод должен был, предоставив эту документацию, получить санкцию на выбросы.

Проверка показала, что разрешения на выбросы предприятие и не получило, хотя работу предприятие ведет.

«При этом в атмосферный воздух выбрасывались загрязняющие вещества в отсутствии соответствующего разрешения», — сообщили в ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что на заводе находится 71 источник выбросов, только два из которых являются организованными. Загрязняющих веществ в атмосферный воздух из них поступают как жидкие и газообразные (14 наименований), так и твердые (семь наименований).

В результате на предприятие завели административное дело, которое сейчас передано в суд.

«Исследовав материалы дела, 20 августа текущего года суд вынес решение о приостановлении деятельности ООО «Новое дело» на 30 суток», — сообщили в региональном минэкологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале в преддверии саммитов ШОС и БРИКС (2020 год) ведется борьба с загрязнителями окружающей среды. 24 июля за выбросы в Челябинска наказаны три предприятия: ООО «Изоролл», ООО «МТК-Урал», ООО «Челябинский завод специнструмента».

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