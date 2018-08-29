В центре Висбадена появился золотой Эрдоган

Висбаден, Германия, , 01:21 — REGNUM На центральной площади немецкого города Висбаден появилась статуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выкрашенная в золотой цвет, сообщает t-online.

Как отмечает издание, статуя турецкого президента была установлена в рамках фестиваля «Биеннале Висбадена», имеющего, как правило, провокационный характер. Провокация, как отмечает издание, удалась: уже через день на статуе появились надписи с нецензурными словами, а также надпись «Турецкий Гитлер». С другой стороны, издание Bild отмечает, что некоторые фотографируются рядом со статуей с турецким флагом в руках.

Ранее в немецком городе Хемниц в ночь на 26 августа в ходе потасовки с беженцами из Ирака и Сирии скончался 35-летний местный житель. В последующие два дня на улицы вышли тысячи людей, устроивших несанкционированный митинг и шествия, а также массовые беспорядки. В беспорядках пострадали несколько человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель прокомментировала беспорядки в Хемнице