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Суд взыскал с «Мегафона» 8,6 млн рублей в пользу правообладателя «Ждуна»

Общество

Правообладатель образа «Ждуна» компания «Си ди Лэнд» подала серию исков о нарушении авторских прав

Москва, 28 августа 2018, 23:14 — REGNUM  Арбитражный суд Москвы взыскал с телекоммуникационной компании «Мегафон» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Си Ди Лэнд контакт» 8,6 млн рублей.

Дело в том, что компания ООО «Си Ди Лэнд» владеет правами на персонажа «Ждун» на территории Российской Федерации. Компания утверждает, что «Мегафон» нарушила авторские права и незаконно использовала образ «Ждуна».

Стоит отметить, что компания «Си Ди Лэнд» подала целую серию исков против различных российских компаний, которые так или иначе использовали образ «Ждуна» в коммерческих целях.

Напомним, что «Ждун» — это скульптура художницы из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, символизирующая терпеливое пассивное ожидание. Скульптура была создана в 2016 году и в русскоязычном сегменте интернета завоевала большую популярность.

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