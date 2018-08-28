Суд взыскал с «Мегафона» 8,6 млн рублей в пользу правообладателя «Ждуна»

Москва, , 23:14 — REGNUM Арбитражный суд Москвы взыскал с телекоммуникационной компании «Мегафон» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Си Ди Лэнд контакт» 8,6 млн рублей.

Дело в том, что компания ООО «Си Ди Лэнд» владеет правами на персонажа «Ждун» на территории Российской Федерации. Компания утверждает, что «Мегафон» нарушила авторские права и незаконно использовала образ «Ждуна».

Стоит отметить, что компания «Си Ди Лэнд» подала целую серию исков против различных российских компаний, которые так или иначе использовали образ «Ждуна» в коммерческих целях.

Напомним, что «Ждун» — это скульптура художницы из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, символизирующая терпеливое пассивное ожидание. Скульптура была создана в 2016 году и в русскоязычном сегменте интернета завоевала большую популярность.