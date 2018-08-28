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В Instagram появятся верифицированные аккаунты с галочкой

Общество

Соцсеть анонсировала новые функции безопасности для пользователей

В Instagram появятся верифицированные аккаунты с галочкой
Иллюстрация: Pexels.com
Instagram

Сан-Франциско, США, 28 августа 2018, 22:30 — REGNUM  Администрация сервиса Instagram анонсировала ряд нововведений, в числе которых — возможность получения галочки верификации для аккаунтов, владельцы которых подтвердили свою личность. Об этом сообщается 28 августа в официальном блоге компании.

Как уточняется, для получения галочки пользователю нужно будет выбрать в меню настроек пункт о запросе на верификацию, где указать своё настоящее имя и приложить снимок документа, удостоверяющего личность.

Кроме этого, пользователи Instagram теперь смогут проходить двухфакторную аутентификацию, используя для входа в приложение аккаунты на сторонних ресурсах.

Как ожидается, новые функции станут доступны пользователям уже в ближайшее время.

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