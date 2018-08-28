В Казахстане запущена новая система оценки компетенции судей

Астана, , 21:43 — REGNUM В Казахстане разработана и запущена дифференцированная система критериев для оценки компетенции судей. Об этом заявил член Высшего судебного совета республики Ардак Балагумарова, передает 29 августа телеканал «24 Хабар».

Процедура сдачи экзамена будет состоять из психологического теста, написания эссе, проверки знаний законодательства республики и способности его применять на практике. Судьи также должны справиться с конкретной судебной ситуацией, смоделированной в экзаменационном билете.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров заявил, что в республике завершилась поэтапная процедура передачи суду полномочий по санкционированию всех следственных действий.

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