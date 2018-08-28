Facebook намерена стать «зелёной» компанией к 2020 году

Менло-Парк, США, , 20:59 — REGNUM Американский интернет-гигант Facebook намерен до конца 2020 года полностью перейти на обеспечение возобновляемыми источниками энергии, сообщается 28 августа в официальном блоге компании.

Как отмечается, компания намерена получать 100% энергии от ветра, солнца и других возобновляемых ресурсов. Кроме этого, в обозначенный срок Facebook обещает сократить выброс парниковых газов на 75%.

Компания в 2015 году поставила себе цель перейти на использование возобновляемой энергии на 50% к 2018 году, однако достигла этого показателя ещё в 2017 году. Сообщатся, что за пять лет Facebook заключила контрактов на 3 ГВт солнечной и ветровой энергии.

Напомним, в июне южнокорейский производитель электроники Samsung также заявил о намерении в ближайшие два года перевести на возобновляемые источники энергии все свои производства, офисы и магазины в США, Европе и Китае. При этом в Южной Корее компания будет по-прежнему зависеть от обычной электроэнергии, но намерена сократить её использование.