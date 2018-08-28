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В МИД Казахстана прокомментировали депортацию студентов из Южной Кореи

Общество

С 29 ноября 2014 года действует соглашение об отмене виз до 30 дней

В МИД Казахстана прокомментировали депортацию студентов из Южной Кореи
Дарья Драй © ИА REGNUM

Астана, 28 августа 2018, 21:47 — REGNUM  Студенты из Казахстана, выдворенные из Южной Кореи, нарушили законодательство, так как безвизовый режим между странами действует на протяжении 30 дней, сообщает 28 августа «Казинформ» со ссылкой на МИД Казахстана.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства прокомментировали ситуацию с выдворенными студентами. В МИД отметили, что между странами с 29 ноября 2014 года действует соглашение об отмене виз сроком на 30 дней для лиц, въезжающих не для трудовой деятельности.

«В данном случае казахстанские студенты нарушили миграционное законодательство Южной Кореи», — добавили в МИД Казахстана.

Напомним, в августе власти Южной Кореи депортировали 20 студентов из Казахстана, как нелегальных мигрантов. Абитуриенты обвинили в случившемся частную компанию, которая занимается отправкой студентов в иностранные вузы.

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