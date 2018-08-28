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Пара римский пошлет в Казахстан своего представителя

Общество

VI съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет 10-11 октября в Астане

Пара римский пошлет в Казахстан своего представителя
Jeffrey Bruno
Папа Римский Франциск

Астана, 28 августа 2018, 20:29 — REGNUM  Папа римский Франциск отправит своего представителя на VI съезд лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане 10−11 октября, сообщает 28 августа издание «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на министра общественного развития республики Дархана Калетаева.

По его словам, съезд планируют посетить лидеры нескольких государств, в том числе президент Сербии Александр Вучич и заместитель президента Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал государственному секретарю Святого престола кардиналу Пьетро Паролину приглашение папе римскому Франциску принять участие в съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Читайте ранее в этом сюжете: Папу Римского пригласили на съезд лидеров мировых религий в Астане

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Политическая жизнь Казахстана
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