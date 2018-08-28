В Акмолинской области Казахстана построят ветровую электростанцию на 50 МВт

Кокчетав, Казахстан, , 20:17 — REGNUM Недалеко от города Ерейментау в Акмолинской области Казахстана планируется построить ветровую электростанцию мощностью 50 МВт, передает 28 августа телеканал «24 Хабар».

В настоящее время в трех километрах от города уже действует 22 ветровые установки. Мощность каждой турбины составляет примерно 2 МВт. Генеральный директор первой ВЭС Марлен Избасханов отметил, что установка генерирует электроэнергию при скорости ветра от 3 до 25 м/с. Выход на номинальный режим работы происходит при скорости 12 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мангистауской области Казахстана планируется построить четыре солнечные и две ветровые электростанции общей мощностью 154 МВт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мангистауской области Казахстана построят шесть «зеленых» электростанций