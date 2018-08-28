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Президент Узбекистана раскритиковал автоперевозчиков Ташкента

Общество

Автобусный парк Ташкента изношен на 75%

Президент Узбекистана раскритиковал автоперевозчиков Ташкента
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ташкент

Ташкент, 28 августа 2018, 20:11 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике низкую эффективность управления маршрутами в Ташкенте, в котором изношенность автобусного парка составляет 75%, сообщили 28 августа в пресс-службе главы государства.

Критике также было подвергнуто отсутствие электронного табло с графиком движения автобусов на остановках, бесплатного интернета, средств видеонаблюдения и соответствующих мобильных приложений.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Ташкенте состоялось совещание по вопросам развития автотранспортных перевозок с участием Шавката Мирзиёева. В ходе совещания отмечалось, что межрайонные и межгородские автотранспортные маршруты будут переданы в частные руки.

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Автотранспортные перевозки
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