В Узбекистане введут новую систему автотранспортного обслуживания

Ташкент, , 19:42 — REGNUM Межрайонные и межгородские автотранспортные маршруты Узбекистана будут переданы частным операторам на основе государственно-частного партнерства, сообщили 28 августа в пресс-службе главы государства.

Новую систему транспортного обслуживания обсудили на совещании по вопросам совершенствования управления в сфере автотранспорта под председательством президента республики Шавката Мирзиёева.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в Узбекистане отправлен в отставку глава АО «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев. Компания выполняет функции хозяйственного управления городским пассажирским транспортом.

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