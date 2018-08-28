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В Узбекистане введут новую систему автотранспортного обслуживания

Общество

28 августа состоялась совещание по вопросам совершенствования управления в сфере автотранспорта

В Узбекистане введут новую систему автотранспортного обслуживания
Annie Spratt
В салоне автобуса

Ташкент, 28 августа 2018, 19:42 — REGNUM  Межрайонные и межгородские автотранспортные маршруты Узбекистана будут переданы частным операторам на основе государственно-частного партнерства, сообщили 28 августа в пресс-службе главы государства.

Новую систему транспортного обслуживания обсудили на совещании по вопросам совершенствования управления в сфере автотранспорта под председательством президента республики Шавката Мирзиёева.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в Узбекистане отправлен в отставку глава АО «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев. Компания выполняет функции хозяйственного управления городским пассажирским транспортом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане сменился глава АО «Тошшахартрансхизмат»

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