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В Челябинске к саммиту ШОС создадут этнодеревню

Общество

К подготовке саммитов ШОС и БРИКС привлекут национальные автономии

Челябинск, 28 августа 2018, 19:12 — REGNUM  В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС будет создана этнодеревня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

С помощью этнодеревни гости саммитов смогут познакомиться с бытом и культурой народов, которые населяют Южный Урал. К участию в подготовке саммитов привлекут и национально-культурные автономии.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС Челябинск примет в 2020 году. Сейчас в городе и области к этим мероприятиям идёт активная подготовка. Реконструируется аэропорт, возводится конгресс-холл, строят новые гостиницы.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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