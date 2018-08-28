В Челябинске к саммиту ШОС создадут этнодеревню

Челябинск, , 19:12 — REGNUM В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС будет создана этнодеревня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

С помощью этнодеревни гости саммитов смогут познакомиться с бытом и культурой народов, которые населяют Южный Урал. К участию в подготовке саммитов привлекут и национально-культурные автономии.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС Челябинск примет в 2020 году. Сейчас в городе и области к этим мероприятиям идёт активная подготовка. Реконструируется аэропорт, возводится конгресс-холл, строят новые гостиницы.