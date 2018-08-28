Путь в небо: аэропорт «Воронеж» провел день открытых дверей

Марина Каширская, Ищенко Павел, , 20:32 — REGNUM

Международный аэропорт «Воронеж» провел день открытых дверей в субботу, 25 августа. В этот день воронежцы и гости города смогли увидеть выступления мастеров высшего пилотажа, получить призы от спонсоров и заглянуть в «закулисье» авиационной жизни.

На привокзальной площади, где в обычное время действует парковка, расположилась ярмарка, стенды партнеров-авиакомпаний и выставки. Роль парковки в этот день выполняло поле неподалеку от аэропорта, однако просторная парковочная площадь не спасла от пробок — в разгар мероприятий затор начинался у ТРК «Град».

Основные мероприятия проходили на перроне аэропорта — там, где обычно посетителям разгуливать запрещено. Для обеспечения безопасности было организовано два мобильных пункта досмотра.

Торжественному открытию предшествовало десантирование спасательной парашютно-десантной группы Воронежской региональной поисково-спасательной базы. Парашютисты спускались на поле с флагами, приветствуя зрителей. На сцене временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области — первого заместителя председателя правительства Воронежской области Евгений Юрченко зачитал приветственный адрес от имени главы региона Александра Гусева. Затем перед посетителями выступил гендиректор аэропорта Александр Белевич.

День открытых дверей открыл парад техники служб аэропорта — от снегоуборочных и пожарных машин до самоходных пассажирских трапов и автобусов, везущих пассажиров через перрон. Затем приемы пилотажа демонстрировали пилотажные группы «Колибри» и «Русь», а также вертолётный клуб «Солнечный».

Как заверили организаторы, расписание полётов из-за дня открытых дверей не изменилось. В течение всего дня совершали посадку и взлетали не только обычные пассажирские рейсы, но и «экскурсионный» ознакомительный рейс, организованный авиакомпанией «РусЛайн». Еще один самолет, к которому на перроне выстроилась очередь, никуда не взлетел — советское воздушное судно работало как музей.

Сложные трюки воронежцы могли увидеть не только в небе, но и на земле — команда «СтантПро» на мотоциклах и квадроциклах представила зрителям каскадерское шоу. Также желающие в этот день могли полетать в аэротрубе, сфотографироваться с лётчиками пилотажных групп и выиграть призы от спонсоров. На мероприятии действовали многочисленные тематические фотозоны, спортивная площадка, детская зона с аниматорами, аллея художников, фудкорт, выставка автомобилей, конкурс рисования на асфальте и стенды авиакомпаний и туроператоров. По подсчетам организаторов, праздник посетили более 29 тысяч человек. Завершилась праздничная программа концертом.

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