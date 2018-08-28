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Путь в небо: аэропорт «Воронеж» провел день открытых дверей

Общество

Праздник был посвящён 85-летию пассажирских авиаперевозок в Воронеже

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Путь в небо: аэропорт «Воронеж» провел день открытых дверей
Марина Каширская © ИА REGNUM
Пилотажная группа «Русь»

Марина Каширская, Ищенко Павел, 28 августа 2018, 20:32 — REGNUM  

Международный аэропорт «Воронеж» провел день открытых дверей в субботу, 25 августа. В этот день воронежцы и гости города смогли увидеть выступления мастеров высшего пилотажа, получить призы от спонсоров и заглянуть в «закулисье» авиационной жизни.

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Парашютист с флагом Воронежской области
Марина Каширская © ИА REGNUM
Парашютист с флагом Воронежской области

На привокзальной площади, где в обычное время действует парковка, расположилась ярмарка, стенды партнеров-авиакомпаний и выставки. Роль парковки в этот день выполняло поле неподалеку от аэропорта, однако просторная парковочная площадь не спасла от пробок — в разгар мероприятий затор начинался у ТРК «Град».

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Главное — запечатлеть фигуру высшего пилотажа
Марина Каширская © ИА REGNUM
Главное — запечатлеть фигуру высшего пилотажа

Основные мероприятия проходили на перроне аэропорта — там, где обычно посетителям разгуливать запрещено. Для обеспечения безопасности было организовано два мобильных пункта досмотра.

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Детская зона
Павел Ищенко © ИА REGNUM
Детская зона

Торжественному открытию предшествовало десантирование спасательной парашютно-десантной группы Воронежской региональной поисково-спасательной базы. Парашютисты спускались на поле с флагами, приветствуя зрителей. На сцене временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области — первого заместителя председателя правительства Воронежской области Евгений Юрченко зачитал приветственный адрес от имени главы региона Александра Гусева. Затем перед посетителями выступил гендиректор аэропорта Александр Белевич.

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Парашютист
Марина Каширская © ИА REGNUM
Парашютист

День открытых дверей открыл парад техники служб аэропорта — от снегоуборочных и пожарных машин до самоходных пассажирских трапов и автобусов, везущих пассажиров через перрон. Затем приемы пилотажа демонстрировали пилотажные группы «Колибри» и «Русь», а также вертолётный клуб «Солнечный».

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Пилотажная группа «Колибри»
Павел Ищенко © ИА REGNUM
Пилотажная группа «Колибри»

Как заверили организаторы, расписание полётов из-за дня открытых дверей не изменилось. В течение всего дня совершали посадку и взлетали не только обычные пассажирские рейсы, но и «экскурсионный» ознакомительный рейс, организованный авиакомпанией «РусЛайн». Еще один самолет, к которому на перроне выстроилась очередь, никуда не взлетел — советское воздушное судно работало как музей.

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Байк-шоу
Марина Каширская © ИА REGNUM
Байк-шоу

Сложные трюки воронежцы могли увидеть не только в небе, но и на земле — команда «СтантПро» на мотоциклах и квадроциклах представила зрителям каскадерское шоу. Также желающие в этот день могли полетать в аэротрубе, сфотографироваться с лётчиками пилотажных групп и выиграть призы от спонсоров. На мероприятии действовали многочисленные тематические фотозоны, спортивная площадка, детская зона с аниматорами, аллея художников, фудкорт, выставка автомобилей, конкурс рисования на асфальте и стенды авиакомпаний и туроператоров. По подсчетам организаторов, праздник посетили более 29 тысяч человек. Завершилась праздничная программа концертом.

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Романтика в небе
Марина Каширская © ИА REGNUM
Романтика в небе

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regnum author Марина Каширская, Ищенко Павел
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Строительство и состояние аэропортов
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