Дело об избиении людей подростками в Петербурге взято на контроль в Москве

Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Уголовные дела о нападениях группы подростков на отдыхающих людей в центре Петербурга переданы от органов МВД в Следственный комитет РФ и поставлены на контроль в центральном аппарате СКР. Об этом вечером 28 августа сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовные дела возбуждены по статьям УК РФ «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Факты нападений, по которым они возбуждены, вызвали большой общественный резонанс.

Напомним, по данным следствия, вечером 24 августа в Таврическом саду группа молодых людей беспричинно избила двух местных жителей, один из которых — учитель математики. Потерпевшие были госпитализированы в больницу с переломами челюсти, носа и другими травмами.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе роли каждого участвовавшего в нападениях», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Будет также проверяться причастность подозреваемых к другим случаям избиений людей и похищения их имущества и достоверность сообщений о том, что некоторые из агрессоров якобы должны находиться под домашним арестом.

Органы СКР намерены разобраться и с родителями юнцов, и с должностными лицами органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«В ходе следствия будет изучена и получит должную правовую оценку эффективность и своевременность реакции на незаконные деяния подростков со стороны органов внутренних дел», — пообещали в ГСУ СКР.

А пока следователи обратились ко всем свидетелям и очевидцам, кто владеет важной для расследования информацией, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (812) 579-01-17 , 8 (812) 579-04-35 .

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