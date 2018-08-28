Деятельность Telegram плохо сочетается с анонимностью

Москва, , 17:55 — REGNUM Telegram никогда не утверждал, что он создаёт анонимную площадку. Напротив, регистрация с использованием номера телефона и просьба приложения предоставить доступ к телефонной книге — должны с порога развеивать подобные мысли. Данный мессенджер не анонимен и это никогда не скрывалось, напоминает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram будет передавать спецслужбам данные о пользователях. Однако раскрываться IP-адрес и номер мобильного телефона будут только при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь мессенджера подозревается в терроризме.

То, что обещает Telegram — это приватность и безопасность личной переписки. И то, что он сотрудничает с властями, предоставляя информацию о пользователе — нисколько не противоречит сохранности личных сообщений. Их, как и раньше, можно получить только получив доступ к устройству.

То, что Telegram добавил пункт о сотрудничестве с властями в пользовательское соглашение — это не более чем явное указание на то, что владельцы Telegram делали уже давно. В России сейчас создают образ Telegram, как чего-то хулиганского и анархичного. Но не секрет, что в Telegram регулярно удалялись аккаунты, имеющие отношение к терроризму по просьбе властей.

Дуров уже неоднократно заявлял, что его целью является именно сохранение тайны переписки, на что кстати у граждан РФ есть право, прописанное в Конституции. А вот анонимность мессенджер как раз и не стремится сохранять любой ценой.

И недавний запуск сервиса по защищённому хранению документов, содержащих персональные данные, является прямым подтверждением этого. Telegram заинтересован скорее в том, чтобы пользователи анонимными не были и могли как можно активнее взаимодействовать как друг с другом, так и с различными сервисами.

Если сбудутся планы по внедрению в Telegram собственной криптовалюты, то он может стать весьма популярным средством оплаты. И тут опять же, главное будет не анонимность, а возможность сохранять в тайне факт проведения оплаты и её безопасность.

По какой-то причине некоторые люди путают средства для скрытия личности и средства коммуникации, коим является Telegram. Мессенджер стремится расширять возможности для взаимодействия. Такое расширение плохо сочетается с анонимностью.