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ЕСПЧ обязал РФ выплатить €5 тыс. блогеру, призывавшему сжигать милиционеров

Общество

Сам блогер скрывается в Эстонии

Страсбург, Франция, 28 августа 2018, 17:52 — REGNUM  Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Российскую Федерацию выплатить блогеру Савве Терентьеву, осуждённому за комментарий в интернете на один год условно, компенсацию в размере 5 тыс. евро. Решение опубликовано сегодня, 28 августа, на официальном сайте ЕСПЧ.

Напомним, Терентьев в июле 2008 года был осуждён на один год заключения условно за экстремистский комментарий в живом журнале с негативной оценкой деятельности милиции. Терентьев предлагал сжигать сотрудников правоохранительных органов в печах, как в Освенциме.

Терентьев обжаловал решение в ЕСПЧ. Суд счел уголовное преследование блогера нарушением прав и свобод выражения мнения и предписал Российской Федерации выплатить Терентьеву компенсацию в размере 5 тыс. евро. за понесенные им судебные расходы и издержки.

При этом ЕСПЧ отклонил требование Терентьева о выплате 3,5 тыс. евро за причинённый моральный вред.

Стоит отметить, что Терентьев с 2011 года скрывается в Эстонии, где он получил политическое убежище.

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