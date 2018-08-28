До 15 тысяч детей в Киргизии не посещают школу

Бишкек, , 17:39 — REGNUM В ходе проведенного в августе 2018 года опроса в Киргизии было выявлено 2 177 детей школьного возраста, которые по различным причинам не охвачены школьным образованием. Об этом в ходе тематической конференции заявила главный специалист министерства образования и науки Гульшан Абдылдаева.

В прошлом учебном году насчитывалось 2 345 таких детей, однако государственными органами опеки удалось вернуть за школьные парты 1 116 детей.

«Из них 723 — это дети с инвалидностью, 120 — дети из религиозных семей, 258 — это дети, которые не могут посещать школу из-за социальных и семейных проблем. 128 детей не пошли в первый класс в прошлом учебном году в связи с болезнью», — уточнила она.

В свою очередь бывший министр образования Каныбек Осмоналиев отметил , что ранее ЮНИСЕФ сообщала о 100 тысячах киргизстанских детей, которые не посещают школу. А экс-временный президент Киргизии Роза Отунбаева говорила, о 30 тысячах детей. В парламенте также звучала иная цифра — 20 тысяч детей.

«Теперь же Вы сообщаете, что их только 2 тысячи. Мне кажется, эта цифра не соответствует действительности, число детей, которые не ходят в школу по разным причинам, превышает 10 тысяч — 15 тысяч», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии работают 2 236 школ, в которых обучаются свыше 1,1 млн детей и трудятся почти 80 тысяч учителей.

Отметим также что, несмотря на то, что по итогам 2017 года в школах республики не хватало 478 учителей, министерство образования приняло решение о сокращении около 3 тысяч педагогов для «оптимизации часовой нагрузки».

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