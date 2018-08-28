Специалисты рассказали, почему в Киргизии высокая материнская смертность

Бишкек, , 17:35 — REGNUM В 2017 году показатель материнской смертности в Киргизии вырос на 1,4%. За этот период во время родов или в течение нескольких дней после умерли 48 женщин. В первой половине 2018 года ситуация не улучшилась — зафиксировано 24 случая родовой или послеродовой смерти. Такие данные приводит главный гинеколог министерства здравоохранения Раиса Асылбашева, пишет «24.kg».

Случаи материнской смертности начали происходить даже в тех регионах, где ранее подобные ситуации не случались — в Иссык-Кульской и Нарынской областях.

Основными причинами материнской смертности по-прежнему остаются болезни мочеполовой системы, внутренние кровотечения и сепсисы. Также на ситуацию влияет и то, что многие беременные женщины скрывают информацию о своих хронических заболеваниях от врачей, опасаясь того, что медики могут порекомендовать прервать беременность.

Несколько лет назад во всех регионах Киргизии открывали школы по подготовке беременных к родам. Теперь же часть из них, преимущественно на юге страны, закрыли, организовав на их месте комнаты для молитв.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия занимала 79-е место среди 184 стран мира в рейтинге младенческой смертности, подготовленном аналитиками Детского фонда ООН на основе данных за 2016 год. По их информации, в республике в среднем умирает 1 из 86 детей возрастом менее одного месяца.

Отметим, что за годы независимости количество мечетей в Киргизии выросло в 66 раз: в 1991 году их было лишь 39, а в 2017 году — уже 2 600 мечетей. Сейчас религиозных заведений в стране больше, чем школ.

В 2018 году из-за религиозных принципов родителей более 1 200 детей в Киргизии не получили календарные прививки от кори и гриппа.