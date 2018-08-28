Технопарки и школы примут юных жителей Тульской области 1 Сентября

Тула, , 17:27 — REGNUM В Тульской области 1 сентября впервые за 10 лет откроет свои двери новая школа — на 600 мест. Кроме того, еще 120 дополнительных мест будут созданы в школах Ефремова, Плавска и Киреевска. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в управлении пресс-службы правительства региона. Напомним, что 2018 год был объявлен губернатором Алексеем Дюминым Годом образования и новых знаний.

По информации министра образования Тульской области Оксаны Осташко, в учебном 2018−2019 году в регионе учащихся примут 842 учреждения: школы, детские сады, учреждения дополнительного и среднего профессионального образования.

Впервые за последние десять лет в Тульской области откроется новая школа, на 600 мест, еще 120 дополнительных мест будут созданы в школах Ефремова, Плавска и Киреевска. Кроме того, с сентября по инициативе губернатора начнет работу Центр поддержки одаренных детей на базе Яснополянского образовательного комплекса им. Л.Н. Толстого.

«Комплекс станет знаковым учреждением системы образования Тульской области. Это не только модернизация инфраструктуры и материально-технической базы учреждения, это и обновление содержания образования, внедрение инновационных технологий при поддержке ведущих вузов региона, реализация целого комплекса социокультурных и творческих направлений», — рассказала 27 августа на пресс-концеренции Оксана Осташко. Уже сформированы два класса, девятый и десятый, по естественно-научному и гуманитарному направлениям.

В 2018 году также планируется открыть 774 дополнительных места в учреждениях дошкольного образования. Большую помощь, при участии губернатора, оказывают инвесторы. В начале 2018 года принял детей детский сад в микрорайоне Петровский города Тулы. Завершается восстановление детского сада на 229 мест в Донском (мкр. Новоугольный), выделены средства благотворителя на строительство нового детского сада на 240 мест в Новомосковске.

Учреждения среднего профессионального образования примут в новом учебном году 6 тыс. 507 первокурсников. Более двух тысяч студентов приступят к обучению по новым стандартам среднего профессионального образования по 15 специальностям и девяти профессиям, среди них: «мехатроника и мобильная робототехника», «аддитивные технологии», «технология производства изделий из полимерных материалов».

В регионе активно развивается и дополнительное образование, особое внимание уделяется техническому направлению. Инициатива по его развитию и созданию технопарков была включена в программу социально экономического развития Тульской области.

Всего же в школах и учреждения профессионального образования в шести муниципальных образованиях области сегодня работают 13 минитехнопарков, и до конца года планируется открыть еще четыре. Технопарк «Кванториум» работает в регионе около двух лет, и в этом году в него придут заниматься до 1,4 тыс. школьников. Еще два больших технопарка созданы на базе двух государственных учреждений — «Областного эколого-биологического центра» в Туле (350 учащихся) и на базе «Алексинского машиностроительного техникума» (114 учащихся). До конца 2018 года в технопарках в общей сложности смогут заниматься около 11,2 тыс. детей.

Также в регионе продолжается реализация мероприятий в рамках Года образования и новых знаний — это «Английский для общения», «Люби и знай свой отчий край», «Школа после уроков» — развитие регионального проекта «Карта занятости». Много внимания будет уделено инициативам, направленным на профессиональное самоопределение и раннюю профориетнацию школьников: «Кадры будущего для региона», «Урок успеха», «ПРОеКТОриЯ». Еще один проект — «Наставничество: новые грани профессионализма» — нацелен на апробацию и внедрение эффективной модели учительского роста по трем ключевым направлениям: ведущий наставник, наставник учитель, старший наставник.