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В Москве зафиксирован самый жаркий день за полвека

Общество

Температура воздуха в столице поднялась до 30,7 °С

Москва, 28 августа 2018, 17:20 — REGNUM  Температура воздуха в Москве днём 28 августа достигла максимального показателя за последние 49 лет. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, к 15:00 столбик термометра на базовой метеостанции на ВДНХ поднялся до 29,6 градуса тепла, на Балчуге — 30,7 градуса. В последний раз подобная температура была зафиксирована в столице 28 августа 1969 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в столичном управлении МЧС России предупредили москвичей о 30-градусной жаре. Согласно прогнозам, жаркая погода в городе продержится все последние дни лета, местами возможны кратковременные дожди.

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