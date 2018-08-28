В Москве зафиксирован самый жаркий день за полвека

Москва, , 17:20 — REGNUM Температура воздуха в Москве днём 28 августа достигла максимального показателя за последние 49 лет. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, к 15:00 столбик термометра на базовой метеостанции на ВДНХ поднялся до 29,6 градуса тепла, на Балчуге — 30,7 градуса. В последний раз подобная температура была зафиксирована в столице 28 августа 1969 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в столичном управлении МЧС России предупредили москвичей о 30-градусной жаре. Согласно прогнозам, жаркая погода в городе продержится все последние дни лета, местами возможны кратковременные дожди.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале сентября