Спасатели не будут эвакуировать людей из-за лесного пожара под Владимиром

Петушки, Владимирская область, , 17:05 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области, где спасатели уже несколько дней борются с лесным пожаром, не планируется эвакуации людей. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, отметив, что местным жителям ничего не угрожает — возгорание произошло в 10 километрах от ближайших сел, которые отгорожены от места пожара рекой.

«Мы управляем пожаром. По всему периметру пожара оборудованы специальные минерализованные полосы, которые препятствуют распространению пожара. При этом по всему периметру также находятся сотрудники МЧС и Министерства обороны в готовности к тушению», — сообщил замначальника регионального управления МЧС Павел Литов.

В МЧС также опровергли информацию о том, что пожар мог стать причиной задымления в соседних регионах. По данным спасателей, в нескольких областях бушуют свои природные пожары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожарные борются с огнем с 25 августа. Площадь, затронутая пожаром, составляет 500 га. На территории в 300 га сейчас тлеют отдельные очаги. К тушению огня привлечены более 500 человек, также работает авиация МЧС и Минобороны.