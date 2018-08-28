Смольный отрицает связь «заурядного» флигеля с именем Павла Филонова

Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Флигель Дома Долгоруковых на Васильевском острове Санкт-Петербурга не имеет подтвержденной мемориальной ценности, давно находится в аварийном состоянии, а потому работы по его демонтажу являются необходимыми и законными. Об этом сегодня, 28 августа, заявили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

«Дворовый флигель является заурядной служебной постройкой XIX века, использовавшейся в послереволюционный период под жильё. Первоначальный облик флигеля в значительной степени искажен в результате перестроек при капитальных ремонтах», — говорится в сообщении КГИОП.

Напомним, как сообщили ранее в Санкт-Петербургском городском отделении ВООПИиК, снос флигеля на улице Репина, 31 (второй адрес — 1-я линия В.О., 30) начался 25 августа. В этом доме, как говорят градозащитники, в начале XX века располагалась мастерская академика Льва Дмитриева-Кавказского, с посещения которой начался творческий путь художника-авангардиста Павла Филонова. Сейчас здание находится в пользовании НИИ Океанологии, а его судьба рассматривается в суде.

В свою очередь, в КГИОП настаивают на том, что дворовый флигель не является объектом культурного наследия и не обладает статусом исторического здания.

«Материалы государственной историко-культурной экспертизы не дают оснований предполагать, что мастерская находилась именно в дворовом флигеле здания, что не позволило государственному эксперту сделать вывод о наличии у него мемориальной ценности», — заявляют в КГИОП.

В комитете подробно рассказали об аварийном состоянии флигеля, которое в 2012 году заставило вывести оттуда персонал Института океанологии. С тех пор флигель не использовался, а его состояние ухудшалось. Аварийность здания была подтверждена экспертизой в 2017 году. Существовала угроза обрушения, что частично и произошло в мае 2018 года: тогда рухнуло межэтажное перекрытие, нарушив теплоснабжение трех соседних зданий.

При этом в КГИОП подчеркивают, что проводимая на федеральные деньги реконструкция с приспособлением для современного использования не изменяет предмет охраны регионального памятника «Дом Долгоруковых» и внешний облик флигеля, расположенного на его территории.

На ведущиеся работы по разборке флигеля и восстановлению его прежнего облика есть все соответствующие разрешения, а проектная документация прошла государственную историко-культурную экспертизу.

«Разборка аварийных конструкций производится с особой осторожностью, вручную. Ведется мониторинг состояния окружающей застройки», — подчеркивают в КГИОП.

В комитете также отвергли претензии градозащитников, заявляющих, что ведущиеся работы противозаконны, поскольку Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга сейчас рассматривается иск о признании незаконными решений и действий КГИОП в отношении флигеля. Ведь ходатайство о применении мер предварительной защиты в виде запрета проводить работы было судом отклонено.

«Таким образом, в настоящее время правовых препятствий для проведения работ по демонтажу дворового флигеля не имеется», — резюмируют в КГИОП.

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Как сообщало ИА REGNUM, градозащитники обратились в органы стройнадзора с просьбой запретить работы по сносу флигеля, а также за помощью к депутатам Заксобрания Санкт-Петербурга. Один из парламентариев, справоросс Алексей Ковалев, уже обратился к вице-губернатору Игорю Албину с просьбой вмешаться и приостановить работы до получения результатов новой экспертизы состояния здания, на которой настаивают градозащитники.

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