Вторник, 28 Августа 2018 года
16:30:08 МСК

Архангельские антимонопольщики вступились за женщин с маленькой грудью

Общество

Крупную строительную фирму обвинили в эксплуатации женского тела и сексизме

Архангельск, 28 августа 2018, 16:06 — REGNUM  Житель Архангельска, оскорбившись увиденной рекламой крупного строительного холдинга, пожаловался в региональное Управление ФАС. И нашел поддержку.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, поводом для скандала послужили два рекламных баннера. На одном из плакатов с надписью «У нас маленькие цены и много комплексов» была изображена женщина, измеряющая себе грудь сантиметровой лентой. Другой баннер с полуголой девушкой гласит: «Дешевле, чем снять».

По мнению экспертов УФАС, данная реклама содержит «оскорбительный образ в отношении женского пола» и указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)». Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения административного дела. По второму плакату истек срок давности привлечения к ответственности.

В строительном холдинге, по сообщениям СМИ, на происходящее отреагировали довольно резко, заявив, что мнение специалистов ФАС — субъективное и каждый видит в этой рекламе только то, что сам хочет видеть.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Закон «О рекламе»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить