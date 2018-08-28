Архангельские антимонопольщики вступились за женщин с маленькой грудью

Архангельск, , 16:06 — REGNUM Житель Архангельска, оскорбившись увиденной рекламой крупного строительного холдинга, пожаловался в региональное Управление ФАС. И нашел поддержку.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, поводом для скандала послужили два рекламных баннера. На одном из плакатов с надписью «У нас маленькие цены и много комплексов» была изображена женщина, измеряющая себе грудь сантиметровой лентой. Другой баннер с полуголой девушкой гласит: «Дешевле, чем снять».

По мнению экспертов УФАС, данная реклама содержит «оскорбительный образ в отношении женского пола» и указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)». Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения административного дела. По второму плакату истек срок давности привлечения к ответственности.

В строительном холдинге, по сообщениям СМИ, на происходящее отреагировали довольно резко, заявив, что мнение специалистов ФАС — субъективное и каждый видит в этой рекламе только то, что сам хочет видеть.