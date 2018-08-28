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Студенты Хакасского госуниверситета смогут обучаться на военной кафедре

Общество

Решение принято на совещании с министром обороны РФ

Абакан, 28 августа 2018, 16:01 — REGNUM  Студенты Хакасского государственного университета (ХГУ) им. Н. Ф. Катанова смогут с 2019 года проходить обучение на военной кафедре филиала Сибирского госуниверситета в Абакане, сообщает 28 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута на встрече министра обороны России Сергея Шойгу с ректорами 18 российских вузов, которая прошла сегодня в ХГУ.

По словам министра обороны, современная Россия нуждается в новой армии, солдаты и сержанты которой отлично обучены и обладают высочайшими навыками. Кроме специалистов с высшим техническим образованием, будут также востребованы инженеры, медики, журналисты и переводчики. Шойгу пояснил, что инициатива организовать обучение студентов ХГУ на базе филиала СФУ принадлежит главе Хакасии Виктору Зимину. Принятое решение позволит студентам-второкурсникам проходить военную службу без отрыва от учёбы.

В настоящее время военные кафедры есть в 87 вузах России. Предполагается, что в будущем на их базе будут созданы учебные военные центры (УВЦ), которые будут готовить сержантов и рядовых запаса.

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Судьба военных кафедр
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