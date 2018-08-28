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Il Giornale: Средиземное море освобождено от перевозчиков мигрантов

Общество

Корабли основных неправительственных организаций по разным причинам не выходят из портов

Il Giornale: Средиземное море освобождено от перевозчиков мигрантов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Рим, 28 августа 2018, 15:57 — REGNUM  Корабли всех основных неправительственных организаций (НПО), которые специализируются на перевозке мигрантов из территориальных вод Ливии в южноевропейские страны, по разным причинам приостановили свою деятельность, сообщает Il Giornale во вторник, 28 августа.

Не впущенное в Италию судно Aquarius вернулось в порт Марселя и теперь не имеет разрешения на выход из него. Еще три корабля задержаны в порту Ла Валетта на Мальте. Один из них, Lifeline, арестован за нарушения закона. Италия не впускает корабли НПО в свои порты. Ситуация заметно изменилась, отмечают обозреватели издания.

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«Сейчас Средиземное море свободно от неправительственных организаций», — резюмирует издание.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.

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