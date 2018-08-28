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Мэр Армянска: Все жители города так или иначе пострадали от выброса химии

Общество

Однако о компенсации ущерба горожанам власти пока не хотят говорить

Мэр Армянска: Все жители города так или иначе пострадали от выброса химии
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
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Армянск, Крым, 28 августа 2018, 15:52 — REGNUM  По предварительным данным, ситуация с выбросом неизвестных химических веществ в крымском городе Армянск может коснуться каждого его жителя. Такое мнение 28 августа журналистам высказал глава местной администрации Василий Телиженко.

«Везде, где есть хромированные покрытия, виден маслянистый налёт с жёлтым оттенком. У кого-то на машину попало, на остановках можно увидеть следы, на домашних микроволновках», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, с крупного химического предприятия «Крымский титан» 24 августа произошёл выброс в атмосферу неизвестных веществ. На данный момент в городе работает группа специалистов Минэкологии РК, крымского управления Роспотребнадзора и прокуратуры, власти республики ждут окончательных выводов специалистов к вечеру 28 августа.

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