Дуров объяснил изменения политики конфиденциальности Telegram

Москва, , 15:52 — REGNUM Изменения политики конфеденциальности, которые приняты Telegram, вряд ли приведут к прекращению попыток заблокировать мессенджер на территории России. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

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По его словам, на это есть несколько причин, в частности, то, что «в России от Telegram требуют не номер телефона и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причём всех пользователей».

«Этим летом мы создали полноценную политику конфиденциальности Telegram, чтобы соответствовать новым европейским законам об охране личных данных», — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Дуров отметил, что, согласно новым правилам, руководство мессенджера оставляет «за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда».

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«Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», — уверен Дуров.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с неисполнением руководством мессенджера требования ФСБ о предоставлении ключей шифрования для доступа к переписке пользователей 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram. Уже с 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке крупных массивов IP-адресов, что повлекло сбои в работе многих интернет-сервисов в России. 28 августа мессенджер Telegram заявил о согласии передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения. Пи этом отмечалось, что о массовой выдаче информации пользователей речи не идёт.

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