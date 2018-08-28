Свердловские власти поддерживают многодетные семьи и обманутых дольщиков

Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ходе рабочей встречи 24 августа обсудили вопросы поддержки многодетных семей и оказания помощи обманутым дольщикам и пайщикам.

«Мы с вами регулярно обсуждаем совместную работу по решению наиболее актуальных проблем жителей Свердловской области. Такой подход позволяет постоянно держать руку на пульсе, своевременно принимать меры по защите прав наших земляков», — сказал губернатор.

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов государственной власти и темой, которой уделяют особое внимание в аппарате омбудсмена, является предоставление многодетным семьям земельных участков для строительства жилья.

«Мы добились самого главного: во всех муниципальных образованиях эта тема стала прозрачной. Везде размещены разъяснения, представляется полная информация и через СМИ, и в объявлениях, и на сайтах. И уже никто не задает вопросы по процедуре», — рассказала Татьяна Мерзлякова.

В августе этого года правительство Свердловской области приняло постановление о компенсационной выплате многодетным семьям в качестве альтернативы предоставления земельных участков. «Выбор, бесспорно, остается за самими уральцами. Я, думаю, это дело семьи, как распорядится деньгами. Пусть решает глава семьи или семейный совет», — считает губернатор.

С 2012 года многодетным семьям в регионе предоставлено свыше 10 тысяч земельных участков, до апреля 2019 года планируется выделить еще почти шесть тысяч.

Евгений Куйвашев и Татьяна Мерзлякова обсудили также тему поддержки свердловчан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Эта работа на Среднем Урале ведётся комплексно. За неполные девять лет были введены в эксплуатацию 53 долгостроя, восстановлены права более 8,5 тысячи свердловчан.

В 2018 году помощь получили уже около 550 жителей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Список проблемных строек покинули два дома — один из блоков жилого комплекса «Западный» в Екатеринбурге и очередная очередь ЖК «Берёзки» в Берёзовском.

«Работа по дольщикам идёт, меняется все в лучшую сторону. Хорошего очень много сделано, и вы об этом знаете. Очень приятно было слышать слова благодарности от жителей Березовского в ЖК «Березки». Они сами нам устроили торжественный приём. Было много встреч и на сегодняшний день мы сняли практически все вопросы по «Кольцовскому дворику», — отметила свердловский омбудсмен.

По её словам, самая тревожная ситуация сегодня складывается с многоквартирными домами, построенными на землях ИЖС.

«Но мы единственный субъект в России, где помогают и этим пострадавшим. Мы провели первую встречу с руководителем строительной компании, которая начала работать в районе улиц Стачек — Войкова, удивительно быстро нашли общий язык. Мы договорились, если возникнут проблемы, не доводить до конфликтов, решать оперативно. Довольны и люди остались. У нас ещё остались проблемы с землями ИЖС, но мы будем постепенно их решать», — сказала Татьяна Мерзлякова.

Евгений Куйвашев выразил уверенность, что региону удастся вывести долевое строительство из числа проблемных сфер.