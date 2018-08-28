Названо условие разблокировки Telegram в России

Москва, , 15:31 — REGNUM Роскомнадзор связал возможное решение о снятии ограничений с популярного мессенджера Telegram с решением Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщает 28 августа пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что положительное решение ФСБ по вопросу исполнения администрацией сервиса требований российского законодательного поля станет для Роскомнадзора основанием для отказа от блокировки Telegram на территории России.

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Ранее выяснилось, что в политику конфиденциальности Telegram был добавлен пункт о возможной передаче номера телефона и IP-адреса пользователя сервиса спецслужбам — в случае судебного решения, указывающего на то, что пользователь мессенджера подозревается в террористической деятельности. При этом речь идёт только о данных конкретных пользователей, а не о массовой выдаче информации спецслужбам.

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