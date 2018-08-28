Сергей Иванов потребовал наказать виновных в утечке химии на севере Крыма

Армянск, Крым, , 15:29 — REGNUM Виновники выброса неизвестных химических веществ в крымском городке Армянск должны быть наказаны. Об этом 28 августа заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Я, конечно, не прокурор и не природнадзор, но, если источник выбросов будет точно определён, то, считаю, нужно приостановить его работу до полного устранения аварийных ситуаций. А также наложить соответствующий штраф, поскольку за это надо наказывать», — отметил Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент специальная комиссия ещё не пришла к окончательным выводам по поводу причин и возможных последствий неизвестных химических выбросов в крымском городке Армянск, в котором расположено одно из крупнейших предприятий полуострова — ООО «Титановые инвестиции». Однако в руководстве республики уже заявили, что виновато, скорее всего, оно, а также — что здоровью местных жителей ничего не угрожает.

В мае 2017 года Армянский городской суд обязал «Титановые инвестиции» уплатить 74 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду.

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