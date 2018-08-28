В преддверии нового учебного года власти Зауралья вспомнили о ремонте

Курган, , 15:18 — REGNUM На капитальный ремонт образовательных учреждений в Курганской области решили выделить дополнительные средства в размере 9,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной администрации 28 августа.

Несмотря на то, что пора ремонтов в школах уже закончилась и детям пора на уроки, ряды счастливчиков, которые получат региональную дотацию на создание приемлемых для учебно-воспитательного процесса условий, пополнились. В их число вошли три школы: Светлополянская основная в Кетовском районе, Камышинская средняя в Сафакулевском районе и школа в поселке городского типа Мишкино. Кроме них капитально отремонтируют Глядянский детский сад «Малышок» Притобольного района и детский сад № 11 в городе Шумиха.

Напомним, что в 2016 году поводом для обсуждения в СМИ стало ветхое состояние школ и детских садов региона, изношенность которых превышала 50%. С тех пор регулярно публикуются сведения о капитальных ремонтах. В этом году, по информации директора зауральского Департамента образования и науки Германа Хмелёва, на эти цели выделено 72,1 млн рублей.

Однако проблема до сих пор далека от решения, даже в областном центе. Так, совсем недавно, 23 августа, прокуратура в судебном порядке обязала администрацию Кургана отремонтировать городскую школу №51: в надзорное ведомство поступило коллективное обращение родителей учеников с жалобой на отсутствие в образовательном учреждении элементарных условий для занятий с детьми и целостного ограждения территории школы.