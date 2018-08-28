Рязанский цирк откроется после ремонта ледовым представлением

Рязань, , 15:18 — REGNUM Рязанский цирк готовится к открытию после ремонта, который идет с 2015 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт цирка, уже с 14 сентября рязанцы смогут увидеть на арене ледовое представление «Цирк на льду».

«С 14 сентября манеж Рязанского цирка покроет лёд. Это уникальное цирковое шоу покорит зрителей невероятными трюками, шутками, уникальным трехмерным изображением на льду манежа и в первую очередь, конечно же, филигранной дрессурой животных», — говорится в сообщении на сайте.

ИА REGNUM напоминает, что ремонт цирка начался в феврале 2015 года. Изначально планировалось завершить работы к декабрю 2015 года. Из-за пожара дату открытия перенесли на 2016 год. В мае 2017 года на площадку приезжал министр культуры РФ Владимир Мединский, который потребовал провести проверку подрядчика. К слову, визит главы Минкультуры ожидается и после открытия цирка. Ранее сообщалось, что он посетит Рязань 22 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Мединского ждут в Рязанском цирке