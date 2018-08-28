В Петербурге доведут продолжительность «здоровой жизни» граждан до 67 лет

Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM Продолжительность «здоровой жизни» в Петербурге в среднем должна достигнуть 67 лет к 2024 году. О такой цели сообщил 28 августа глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, передает корреспондент ИА REGNUM. В целом Смольный ожидает, что в городе к 2024 году средняя продолжительность жизни вырастет до 78 лет.

На заседании регионального правительства утвердили «дорожную карту» по созданию системы комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста в Санкт-Петербурге на 2019−2021 годы. О каком именно возрасте шла речь, не уточнялось. Один из приглашенных на заседание спикеров назвал этих людей «рожденными до Великой Отечественной войны», а депутат Заксобрания от «Единой России» Елена Киселева напомнила, что в Петербурге более 21% горожан старше 60 лет.

Смольный намерен к 2021 году создать систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающую сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь. Предполагается, в частности, привести стационары в нормативное состояние, обеспечить развитие и совершенствование гериатрического обслуживания, профилактику заболеваний и синдромов, которые появляются у пожилых.

Александр Ржаненков сообщил, что в Северной столице есть «скрытая потребность в надомном и постстационарном обслуживании пожилых петербуржцев», так как сегодня нет механизма выявления граждан, которые нуждаются в долговременном уходе.

В ближайшие годы в Петербурге, согласно «дорожной карте», будут внедрять такие механизмы. Кроме того, предполагается создать Центр организации соцобслуживания. У Центра будет один главный офис и 13 районных бюро, там будут признавать, нуждается ли гражданин в социальном обслуживании, льготах и помощи, или нет. К 2021 году также собираются открыть 13 гериатрических кабинетов в пяти районах и три гериатрических отделения в трех районах Петербурга.

Для социальной и медицинской помощи пожилым людям станут привлекать волонтеров, а благотворительные проекты будут вести, в том числе, вместе с Санкт-Петербургской епархией Русской православной церкви.

Всё это нужно, чтобы пожилые люди могли как можно дольше обслуживать себя сами, подчеркивают чиновники.

«Реализация мероприятий «дорожной карты» приведет к улучшению качества жизни граждан старшего поколения, продлению периода здорового долголетия, характеризующегося способностью граждан к самообслуживанию и активному участию в общественной жизни», — сказал Александр Ржаненков.

Чиновник дважды повторил эту фразу. На его взгляд, добиться таких успехов удастся уже к 2021 году.

Депутат Елена Киселева отметила, что на «дорожную карту» пойдут деньги из городской казны и выступила с прорывным предложением — не тратить их ни на что другое, а закрепить за ними «целевое использование».

Губернатор Георгий Полтавченко поддержал предложенный план и указал подчиненным «знать наперечет всех без исключения людей пожилого возраста».

«Знать проблемы граждан и эти проблемы решать. В принципе, для этого разработан данный план и предусмотрено создание такой системы комплексной медико-социальной помощи пожилым, чтобы ни один человек не выпал из поля зрения города», — сказал Полтавченко.

Он добавил, что следить за горожанами особенно пристально и начинать активно их лечить нужно уже после 40 лет.

«Важная задача, на мой взгляд, вполне решаемая, надо активно над ней работать всем без исключения: постоянный мониторинг здоровья каждого жителя Петербурга, особенно тех, кто перешагнул сорокалетний рубеж. Чтобы своевременно оказать медицинскую помощь и как можно дольше продлить его активную жизнь. Чтобы у нас было как можно меньше людей с большими, серьезными проблемами. Минимизировать нам это необходимо обязательно», — заключил градоначальник.

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Добавим, по данным Смольного, население города растет, но не за счет рождаемости — с начала года количество жителей увеличилось на 13 тыс. человек. Естественную убыль населения компенсируют приезжие из других государств и регионов России. Ожидается, что естественный прирост к 2024 году составит 17 тыс. человек, а миграционный прирост — суммарно 120 тыс. человек. В базовом варианте развития к этому моменту в Северной столице будет 5,5 млн жителей (сейчас — 5,35 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Санкт-Петербурге в настоящий момент составляет 74 года. По этому показателю город занимает шестое место среди российских регионов. К 2035 году планируется увеличить ее до 80 лет.

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