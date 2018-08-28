Москву на «Яндекс.Картах» заполонили символы фекалий

Москва, , 15:03 — REGNUM «Яндекс» добавил эмодзи на свою платформу «Яндекс.Карты». Новая опция позволяет пользователям описывать разные локации тремя любыми символами. Сервис завоевал популярность у юзеров — за сутки на карте Москвы практически не осталось свободных от смайликов мест.

«С чем ассоциируется парк или набережная? Опишите любое место тремя эмодзи», — предлагают «Яндекс.Карты».

Чтобы последовать совету сервиса, пользователям нужно выбрать любое место на карте и присвоить ему комбинацию эмодзи. Из-за того, что сотни пользователей одновременно придумывают новые названия, места могут переименовываться и накладываться друг на друга. За несколько часов пользователи оставили тысячи описаний для популярных мест по всей России, из-за чего «Яндекс.Карты» превратились в набор ребусов.

Судя по преобладающему символу, большой любовью к Москве пользователи не обладают. Похожие чувства юзеры испытывают и к Кремлю.

На карте районов Санкт-Петербурга наблюдается та же ситуация, однако при большей детализации она выглядит куда лучше.

Различными эмодзи юзеры наделили не только места в России, но и локации по всему миру.

Ранее компания «Яндекс» выделила свои геосервисы «Авто», «Навигатор» «Маршрутизация» и «Карты» в отдельное направление с целью долгосрочных инвестиций. В компании убеждены, что создание отдельного направления позволит организации «сфокусироваться на автомобильном рынке, развитии логистических технологий и создании рекламных продуктов для офлайн-бизнесов».

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