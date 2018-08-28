В Ульяновске на образовательном форуме обсудили «вызовы цифрового разума»

Ульяновск, , 14:34 — REGNUM Попытку найти ответы на «вызовы цифрового разума», созданные в школьной среде современными технологиями, предприняли участники мастер-класса в рамках форума «Качество образования: открытые возможности», который проходит в эти дни в Ульяновске. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба Ульяновского государственного университета (УлГУ).

Отмечается, что основная задача форума — обобщить опыт региональной образовательной системы, и поспособствовать повышению качества образования. В плане мероприятий предусмотрено проведение творческих мастерских, круглых столов, выставок, конференций, научно-педагогических собраний, фестивалей педагогического мастерства.

Вопрос о вызовах, с которыми сталкивается учитель в школе, обсуждался на мастер-классе «Проекты, меняющие школу: ответы на вызовы цифрового разума». В вузе убеждены, что «ученики поколения NET» — это представители XXI века, учителя «постепенно переходят в XX век», а сама школа «остается в XIX веке». Это, с точки зрения вуза, порождает цепочку конфликтов и, в конечном счете, приводит к нежеланию и неумению детей учиться.

«На встрече участники обсудили, как мотивировать детей к познанию, куда направить их интеллектуальную энергию и креатив, как избавиться от типовых домашних заданий и дать возможность детям вместе со сверстниками делать интересные проекты», — говорится в сообщении.

По итогам мероприятия участники получили сертификаты о прохождении мастер-класса.

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Добавим, что подобная интерпретация вузом «вызовов» и перекладывание ответственности на современных школьников являются странными, поскольку высокие стандарты во время обучения задают педагоги и образовательная система в целом. Учитывая, что систему непрерывно трансформируют на протяжении двух десятков лет, подрывая при этом доверие и к школе, и учителю, современным участникам образовательных форумов не остается ничего, кроме как находить всевозможные способы «подстройки» под сложившиеся обстоятельства, например, «избавляться от типовых домашних заданий».