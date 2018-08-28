Общественные наблюдатели прошли обучение для работы на «дачных» УИК

Москва, , 14:46 — REGNUM Общественные наблюдатели прошли обучение для работы на загородных избирательных участках в день выборов мэра Москвы 9 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами 28 августа.

Обучение в подобном формате прошло впервые, его провели эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос».

"Мы не были уверены в том, что «закроем» московскими наблюдателями все 209 загородных участков. Сегодня стало ясно, что у нас даже остается резерв на данные участки», — сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

Напомним, каждый кандидат в мэры столицы или политическая партия, которая выдвинула своего кандидата, также могут направить своего наблюдателя на участок.

«Хочу отметить, что все наблюдатели Общественной палаты Москвы, работающие на экстерриториальных участках, будут обеспечены необходимыми методическими материалами. Таких наблюдателей своевременно доставят на «дачные» избирательные участки и затем, после закрытия участка и окончания подсчета голосов, обязательно отвезут назад в Москву», — добавил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, Рабочая группа Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами города одобрила образец «модульных» избирательных участков. На выборах мэра Москвы такие участки будут размещаться за пределами города, где отсутствуют помещения для организации голосования.

Протестированные модули соответствуют необходимым нормам, установленным в помещениях для голосований. В них есть места для наблюдателей, кабинки для голосования, установлены камеры видеонаблюдения и две урны, выдержан температурный режим. Условия соответствуют технике пожарной безопасности.

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