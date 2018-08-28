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Telegram согласился раскрывать ФСБ данные пользователей

Общество

Ранее за отказ от предоставления этой информации спецслужбам суд вынес решение о блокировке мессенджера

Telegram согласился раскрывать ФСБ данные пользователей
Личное дело

Москва, 28 августа 2018, 14:20 — REGNUM  Мессенджер Telegram будет передавать спецслужбам данные о пользователях. Однако раскрываться IP-адрес и номер мобильного телефона будут только при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь мессенджера подозревается в терроризме. Об этом говорится в обновленной политике конфиденциальности, размещенной на сайте мессенджера.

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При этом речь идёт только о данных конкретных пользователей, а не о массовой выдаче информации. Отчёты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму мессенджер будет публиковать каждые полгода. Ранее таких случаев пока не было.

«Когда это произойдет, мы включим его в отчет о полугодовой прозрачности», — указывают в компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram в связи с неисполнением руководством мессенджера требования предоставить информацию в ФСБ о переписках людей, причастных к терактам в Санкт-Петербурге. Уже с 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке крупных массивов IP-адресов, что повлекло сбои в работе многих интернет-сервисов в России.

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Угроза запрета и блокировка мессенджера Telegram в России
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