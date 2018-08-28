Найденные на Урале фрагменты памятника Сталину могут снова утопить

Куса, Челябинская область, , 14:11 — REGNUM В Челябинской области найденные на дне Кусинского пруда фрагменты памятника Иосифу Сталину предлагают снова утопить. Активисты организации «Гражданский патруль» выступают за создание подводного музея Сталина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава организации Ростислав Антонов отмечает, что выловленные со дна пруда фрагменты представляют историческую ценность. По его мнению, они могли бы быть артефактом для подводного музея на дне пруда.

«Это сохранит память к прошлому и сделает город туристически привлекательным для дайверов», — считает активист.

Предложение реконструировать пруд и сделать подводную аллею для любителей подводного плавания уже направлено в мэрию Кусы.

Напомним, полутораметровый памятник Сталину был распилен зимой 1956 года и утоплен в пруду. Из водоёма их выловили в августе 2018-го. Активисты движения «Суть времени» намерены восстановить памятник Сталину.

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