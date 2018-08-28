Google поможет Узбекистану создать 3D-туры по объектам культуры

Ташкент, , 14:06 — REGNUM В Узбекистане разработают 3D-туры по основным объектам культуры и искусства, сообщает 28 августа издание «Народное слово» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Глава государства поручил министерству культуры, финансов, иностранных дел и министерству по развитию информационно-коммуникационных технологий наладить сотрудничество с компанией Google Cultural Institute.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев заявил, что Узбекистан может стать уникальной площадкой для Amazon, IBM, Cisco, Microsoft, Alibaba и Google.

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