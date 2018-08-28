«Уралвагонзавод» примет участие в патриотическом воспитании «Юнармии»

Кубинка, Московская область, , 13:53 — REGNUM Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» намерена принять участие в военно-патриотическом воспитании представителей молодого поколения. С этой целью на военно-техническом форуме «Армия-2018» было подписано соглашение с общественным движением «Юнармия», сообщает 28 августа пресс-служба Союза машиностроителей России.

«Уверен, что такая крупная компания как Уралвагонзавод поможет реализовать творческие идеи как «Юнармии» в целом, так и каждого ребенка», — сказал начальник главного штаба юношеского движения Роман Романенко во время церемонии подписания соглашения.

Он выразил надежду на то, что дальнейшем юнармейцы при выборе профессии будут ориентироваться на возможности, предоставленные уральским предприятием, а сотрудников завода назвал «большой юнармейской семьей».

Со стороны «Уралвагонзавода» соглашение подписал генеральный директор Александр Потапов.

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