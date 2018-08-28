Тутаев Ярославской области остался без паромной переправы

Тутаев, Ярославская область, , 13:49 — REGNUM Паром, курсирующий между правым и левым берегом Тутаева Ярославской области, перестал работать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Тутаевского района.

Плавсредство 28 августа перестало соединять два берега реки. Администрация Тутаевского района сообщила, что соглашение с Ярославским речным портом подписано до ноября этого года. По какой причине паром прекратил работу — в речном порту сказать отказались. В администрации района сообщили, что сегодня на два часа назначено экстренное совещание.

«Он регулярно, раз в месяц, перестает работать. Ломается или что-то еще. Полдня простоит, но потом начинает ходить», — сказали корреспонденту ИА REGNUM местные жители.

Пока тутаевцы переезжают с одного берега на другой при помощи частных моторных лодок.

Накануне в Тутаев приехал туристический теплоход, рассчитанный на сто пассажиров, который администрация района купила для развития туризма. Но использовать его в качестве замены парома нельзя — документы пока не оформлены до конца.