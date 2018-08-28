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АСЕАН разработает проект для людей с аутизмом в Юго-Восточной Азии

Общество

АСЕАН в сотрудничестве с правительством Японии и Азиатско-тихоокеанским центром развития приступил к разработке специального проекта для людей с аутизмом

Джакарта, 28 августа 2018, 13:42 — REGNUM  Секретариат Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в сотрудничестве с правительством Японии и Азиатско-тихоокеанским центром развития приступил к разработке специального проекта для людей с аутизмом в регионе Юго-Восточной Азии, сообщает Antaranews.

«Запуск проекта демонстрирует приверженность АСЕАН проблемам, с которыми сталкиваются люди, живущие с аутизмом в регионе», — заявил генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой.

Проект направлен на защиту и расширение прав и возможностей людей с аутизмом в странах-членах АСЕАН.

Председатель исполнительного совета Азиатско-тихоокеанского центра развития Тедж Буннаг заявил, что около 1% всего населения мира страдают аутизмом, и примерно 6 млн человек живут в регионе АСЕАН, где проживает более 625 млн человек.

Проект вступит в силу через два года. Азиатско-тихоокеанский центр развития назначен исполнительным органом под руководством и контролем секретариата АСЕАН.

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АСЕАН
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