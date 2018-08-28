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Единоросс в Петербурге предложил запретить продажу снеков в школах

Общество

Он настаивает на здоровом питании для учащихся

Санкт-Петербург, 28 августа 2018, 13:31 — REGNUM  Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко предложил чиновникам рассмотреть возможность введения запрета на установку автоматов по продаже снеков (легких закусок) в образовательных учреждениях города. Об этом сообщили 28 августа в пресс-службе петербургских единороссов.

Беспокойство у парламентария вызывает ассортимент таких автоматов, который может быть вреден для организма школьников, а также то, что для покупки закусок дети вынуждены брать с собой в школу наличные деньги, что небезопасно.

«Как правило, в таких автоматах продается высококалорийная и вредная еда: чипсы, шоколад, сладкая газировка. Большинство этих продуктов вредит пищеварению и способствует набору лишнего веса», — заявил Александр Тетердинко.

Депутат предложил главе комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанне Воробьевой изучить ассортимент продукции, доступной в школах, а также взять под особый контроль питание школьников.

«Установка вендинговых автоматов приводит к тому, что школьники отказываются от полноценного горячего питания в столовых», — добавил Тетердинко.

Итогом мониторинга торговых автоматов, на котором настаивает единоросс, может стать введение полного запрета на их установку в школах.

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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